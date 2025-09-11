Inter e Roma: futuro di Koné e le sfide del fair play finanziario

L’Inter è in un momento cruciale, dovendo affrontare sia le sfide in campionato che le questioni economiche legate al fair play finanziario. Entro il 30 giugno, la società deve raccogliere 90 milioni per rispettare gli obblighi finanziari. Nel frattempo, il calciomercato continua a essere un tema caldo.

Nonostante gli impegni sul campo, i dirigenti dell’Inter stanno già pensando alle future opportunità di mercato. Il francese Manu Koné, che l’Inter ha cercato in passato, potrebbe tornare nel mirino del club in futuro. Attualmente, gioca per la Roma, ma la situazione economica giallorossa potrebbe aprire nuove possibilità.

I dirigenti nerazzurri, Marotta e Ausilio, sono decisi a non chiudere le porte a trattative future, anche se attualmente non ci sono movimenti imminenti. La Roma, d’altra parte, è alle prese con necessità economiche simili, e potrebbe dover prendere decisioni difficili nelle prossime settimane.

Chivu, allenatore dell’Inter, ha in mente una trasformazione della squadra, puntando su un centrocampista di qualità come Koné. Tuttavia, gli sviluppi di mercato sono complessi e la situazione di quest’ultimo è ancora incerta. Sebbene l’Inter abbia acquistato Andy Diouf come alternativa, le caratteristiche di Koné rimangono uniche e desiderate.

Infine, l’allenatore della Roma, Ranieri, ha messo in evidenza l’importanza di trovare equilibrio nei conti per rimanere in regola con il fair play finanziario. Le sfide economiche e le opportunità di mercato saranno determinanti nel modellare il futuro di entrambi i club.