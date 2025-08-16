29.1 C
Inter e Olympiacos: sfida estiva a Bari per il test decisivo

L’Inter chiuderà le amichevoli estive con un’importante sfida contro l’Olympiacos allo Stadio San Nicola di Bari. Cristian Chivu, allenatore della squadra, avrà l’opportunità di sperimentare ulteriormente la formazione, alternando giocatori titolari a giovani promettenti. In particolare, i calciatori Barella e Çalhanoğlu sembrano essere punti fermi del centrocampo, mentre Sučić e Luis Henrique potrebbero ottenere spazio grazie alla loro versatilità e dinamicità offensiva.

Dall’altra parte, l’Olympiacos, che ha recentemente conquistato il campionato greco, si presenta a Bari con l’intento di testare le proprie capacità contro un avversario di livello che l’anno precedente ha terminato il campionato al secondo posto e raggiunto la finale di Champions League. Questa partita rappresenta un’importante occasione per l’Inter per valutare la propria condizione fisica e mentale, in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

