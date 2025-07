Inter e Napoli pronte per la Champions: le favorite 2024

Il tema della Champions League suscita sempre grande interesse tra gli appassionati di calcio, soprattutto per quanto riguarda le possibilità delle squadre italiane. Recentemente, il giornalista Paolo Condò ha analizzato le potenziali favorite per la prossima edizione del torneo.

Condò ha osservato che, dopo la semifinale della scorsa stagione, l’Inter ha dimostrato di avere le risorse e la determinazione necessarie per competere a livelli elevati. Tuttavia, ha anche evidenziato come, nonostante i progressi, le squadre spagnole come il Barcellona e club come il Paris Saint-Germain siano attualmente in prima linea per favoritos alla vittoria finale.

In termini di investimenti, il Liverpool e il Real Madrid sono citati come club che hanno esaurito molte risorse finanziarie per garantire la loro competitività. Condò ha messo in discussione l’efficacia del Fair Play finanziario nel regolare il mercato, sottolineando che senza una vera soglia salariale la lotta tra i club continuerà a essere sbilanciata.

La Serie A, attualmente, non riesce a vincere la Champions da un lungo periodo, con l’ultima vittoria risalente al 2010. Entrambe le squadre italiane, Napoli e Inter, sono considerate candidate ma partono svantaggiate rispetto alle avversarie di maggior successo. Condò ha infine menzionato la situazione degli altri club europei, suggerendo che eventuali trasferimenti, come quelli di Diaz al Bayern Monaco e di Gyokeres all’Arsenal, potrebbero influenzare ulteriormente l’equilibrio della competizione.