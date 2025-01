Inter e Milan si uniscono come ‘parte civile’ nei processi contro gli ultrà: significato e implicazioni

Inter e Milan, le due principali squadre di calcio milanesi, hanno deciso di costituirsi “parte civile” nei processi legati a vari ultrà, tra cui Marco Ferdico, Andrea Beretta e Luca Lucci, arrestati in una maxi operazione delle forze dell’ordine il 30 settembre. Tale decisione, confermata da fonti giudiziarie, prevede che i club presentino richiesta di risarcimento danni il 20 febbraio e il 4 marzo, invocando la loro posizione di parte lesa in un contesto di indagine riguardante infiltrazioni criminali nelle rispettive curve.

Questa iniziativa rientra in un percorso di “bonifica” e di distacco dai gruppi di tifosi problematici, con l’intento di ripristinare la legalità negli stadi. Secondo i pubblici ministeri, al momento degli arresti a San Siro, le attività economiche collegate sarebbero risultate “fuori da ogni controllo di legalità”. Intanto, il rapper Emis Killa ha annunciato la sua rinuncia al Festival di Sanremo 2025, dopo aver appreso dalla stampa della sua indagine nelle inchieste riguardanti il mondo degli ultrà.

In occasione della conferenza stampa prima della partita di Champions League con il Monaco, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha espresso la propria tranquillità riguardo alla situazione, affermando di aver chiarito tutto con le autorità competenti e di voler mantenere l’attenzione sul prossimo incontro di campionato. Nel contesto dell’inchiesta sugli ultrà, la Procura di Milano ha avviato un procedimento di prevenzione per Inter e Milan, mettendo in luce i rischi per i due club coinvolti.