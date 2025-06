Inter e Juventus: il Mondiale per Club minaccia lo Scudetto

In vista della prossima stagione di Serie A, l’Inter e la Juventus affrontano sfide significative legate alla preparazione fisica dei loro giocatori. Francesco Graziani, ex attaccante, ha esposto le sue preoccupazioni riguardo all’impatto del Mondiale per Club sul rendimento delle due squadre.

Nel suo intervento a Radio Sportiva, Graziani ha sottolineato come entrambi i club stiano affrontando una condizione di stress muscolare notevole a causa degli impegni internazionali. In particolare, l’Inter ha quasi 20 giocatori coinvolti con le rispettive nazionali, il che potrebbe influire negativamente sulla loro prestazione nella Serie A 2025/26.

Graziani ha evidenziato i rischi legati a questa situazione, indicando che la stanchezza accumulata potrebbe ripercuotersi sul rendimento durante il campionato. Ha anche menzionato come la mancanza di riposo possa avere conseguenze, ricordando l’esperienza di Lautaro Martinez nella scorsa stagione.

L’ex calciatore ha concluso rimarcando l’importanza di un’attenta gestione delle risorse da parte dei due club, affinché possano affrontare al meglio il prossimo anno calcistico.