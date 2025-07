Inter e calciomercato: una rifondazione da avviare subito

L’Inter, dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, si trova a un importante crocevia che influenzerà le sue strategie di mercato. La dirigenza nerazzurra è orientata a una rifondazione, partendo dalle problematiche legate a giocatori chiave come Hakan Calhanoglu, il cui futuro appare incerto dopo alcune dichiarazioni recenti.

Il club continua a monitorare il centrocampista Ederson dell’Atalanta, nonostante le richieste elevate della società bergamasca, che sta attirando l’interesse di diversi grandi club di Premier League. In alternativa, l’Inter valuta anche Richard Rios, proposto come opzione meno costosa e di qualità.

Inoltre, il club ha in programma di intensificare i propri sforzi per Angelo Stiller, un giovane metronomo che ha suscitato l’interesse internazionale. Le trattative con il Galatasaray per la cessione di Calhanoglu e Sommer non sono ancora avviate, ma vengono considerate ipoteticamente per una possibile uscita.

Il futuro del difensore Denzel Dumfries si complica con la presenza di una clausola rescissoria inferiore ai 30 milioni di euro per le squadre estere, attivabile entro metà mese. La situazione attuale invita a riflessioni sulla necessità di valutare alternative, in quanto Dumfries è stato uno dei giocatori più costanti e decisivi della stagione. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il nuovo corso dell’Inter nel calciomercato.