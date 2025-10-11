16.2 C
Inter e Atletico Madrid si sfidano in Libia per la Reconstruction Cup

Da StraNotizie
L’Inter scende in campo durante la sosta per le nazionali, partecipando alla ‘Reconstruction Cup’, un’amichevole in Libia contro l’Atletico Madrid, allenato dall’ex Diego Simeone.

Inizialmente, l’Inter doveva affrontare il Barcellona, ma la squadra spagnola ha dovuto ritirarsi per problemi di calendario.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di preparazione per entrambe le squadre. Si attendono le formazioni ufficiali scelte dai rispettivi allenatori e i dettagli su come seguire la partita in diretta, sia in televisione sia in streaming.

