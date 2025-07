Inter e Atalanta: trattativa in corso per Lookman

Il calciomercato continua a animarsi, con numerosi trasferimenti e trattative in corso tra i club di Serie A. L’Inter ha manifestato un forte interesse per Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, e ha presentato un’offerta di 42 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Luca Percassi, amministratore delegato dei bergamaschi, ha confermato che Lookman desidera lasciare il club, ma è l’Atalanta a decidere le tempistiche della cessione.

Nel frattempo, il Newcastle ha messo gli occhi su Giorgio Scalvini, difensore centrale dell’Atalanta, senza per ora avanzare un’offerta ufficiale. I nerazzurri preferirebbero mantenere il talento classe 2003, il cui cartellino ha un prezzo elevato.

La Roma, da parte sua, ha concluso gli ultimi dettagli dell’acquisto di Ghilardi dal Verona per 10,5 milioni di euro più bonus e sta seguendo il giovane Echeverri del Manchester City, puntando a un prestito con diritto di riscatto.

In altre notizie, Xhaka ha ufficialmente firmato con il Sunderland fino al 2028, mentre la Juventus sta valutando la situazione di Kolo Muani, per il quale il PSG non è disposto a concedere un prestito. Infine, il Como ha raggiunto un accordo definitivo con l’Olympiacos per la cessione di Strefezza, mentre altre squadre come il Verona e il Crystal Palace sono attive sul mercato con diverse trattative per rinforzare le proprie rose.