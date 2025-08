Inter e Atalanta: l’affare Lookman tra speranze e trattative

Sul mercato calcistico, il trasferimento di Ademola Lookman continua a catturare l’attenzione dell’Inter, che mira a rinvigorire la propria rosa e modificare la strategia tattica del team. Dopo una stagione significativa, ma deludente nella conclusione, i nerazzurri sono decisi a dare una scossa all’ambiente.

Ora, gli agenti del giocatore e i mediatori sono in attesa della risposta da parte dell’Atalanta, con cui sono in corso trattative. Si prevede che per trovare un accordo, sarà necessario aumentare la proposta economica attuale, supportata dalla volontà del giocatore di contribuire a questa causa. Lookman sembrerebbe disposto a sacrificarsi per realizzare il sogno di giocare a Milano. I dirigenti interisti auspicano una controproposta da parte dell’Atalanta, che possa riaffermare le parole del presidente Percassi e riaprire il dialogo.

Nel frattempo, non ci sono sviluppi significativi per Denzel Dumfries, con la chiusura del mese di luglio che segna una fine quasi definitiva per un suo eventuale trasferimento, dato che la clausola rescissoria di 25 milioni non ha suscitato interesse da parte di club spagnoli.

Oltre a Lookman, il Milan sta cercando di perfezionare la trattativa per il centrocampista Jashari del Club Brugge. L’amministratore delegato Giorgio Furlani sta tornando a Milano per discutere una stampa con la proprietà, volta a rivedere l’offerta presentata per Jashari. La determinazione del giocatore a unirsi ai rossoneri potrebbe rappresentare un punto cruciale per il successo di questa trattativa.