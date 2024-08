Inter, dubbio Lautaro Martinez contro l'Atalanta

L’Inter attende con ansia il rientro di Lautaro Martinez. Mister Simone Inzaghi ed i fantallenatori fremono per rivedere in campo la punta di diamante dell’attacco nerazzurro: l’argentino, out nell’ultima giornata di campionato per noie muscolari, può tornare presto a disposizione della sua Inter.

Il capitano dei nerazzurri, fermato da una lieve elongazione muscolare all’adduttore dopo l’esordio in campionato, è rimasto fuori dai giochi nella gara di sabato scorso contro il Lecce di Luca Gotti. Presto, però, la situazione può cambiare: all’orizzonte infatti c’è la sfida di venerdì sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Proprio in quell’occasione, Lautaro potrebbe essere nuovamente convocato da mister Inzaghi. Occhio, però, perché a partire dal primo minuto dovrebbero essere ancora Thuram e Taremi, con l’argentino pronto a subentrare qualora ce ne fosse necessità e qualora le sue condizioni dovessero dare le giuste garanzie. L’affaticamento, dovuto ad un sovraccarico muscolare, ha rovinato i piani dei fantallenatori, ma il rientro con il gruppo è vicino: tra domani e giovedì potrebbe tornare ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra. A quel punto lo staff medico e tecnico valuterà il da farsi, anche in base alle sensazioni del giocatore argentino.



Resta in dubbio la sua presenza in campo dal 1′ contro l’Atalanta, ma lo scenario può cambiare se arriveranno responsi positivi dai prossimi allenamenti.