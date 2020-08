Visualizza questo post su Instagram Con algunos miedos e incertidumbres, mucho por delante por aprender pero repletos de amor te esperamos amor nuestro ?????????? @lautaromartinez te amo con mi vida, los amo! Siempre los tres acá para apoyarte. Un post condiviso da Agustina (@agus.gandolfo) in data: 10 Ago 2020 alle ore 2:33 PDT

– Davvero una giornata indimenticabile per Lautaro Martinez, protagonista insieme ai compagni della conquista della semifinale di Europa League. Dopo l’eliminazione del Bayer Leverkusen, la fidanzata dell’argentino Agustina Gandolfo ha postato su Instagram una foto di lei e Lautaro in barca, insieme al cane della coppia e a una foto dell’ecografia che certifica la gravidanza. Un messaggio molto affettuoso, in cui si parlava di un po’ di “paura” e “incertezza”, abbandonate finalmente per lasciarsi andare all’attesa del bambino e a manifestazioni di amore per il giocatore.

Lautaro non si è fatto attendere, postando la stessa foto su Instagram e ricambiando le parole di Agustina: “Ringrazio la vita per tutto quello che devo vivere, per avere una persona come te al mio fianco.