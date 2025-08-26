Inter domina il Torino con una goleada in Serie A

L’Inter ha ottenuto una vittoria convincente nella prima partita di campionato, sconfiggendo il Torino con un netto 5-0. Sotto la guida di Chivu, che ha mantenuto gran parte della formazione dell’ex allenatore Inzaghi, l’unica modifica è stata l’inserimento di Sucic al posto dell’infortunato Calhanoglu.

Il tecnico ha scelto Sommer in porta, con una difesa a tre composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. Dalle fasce, Dumfries e Dimarco hanno supportato il centrocampo, dove Mkhitaryan ha giocato da mezz’ala sinistra. L’attacco ha visto la coppia Lautaro-Thuram, mentre il Torino, allenato da Baroni, ha optato per un 4-3-3 con un centrocampo rinforzato.

Il match è iniziato con l’Inter in attacco. Il primo gol è arrivato al 18′ grazie a Bastoni, che ha segnato su calcio d’angolo. Al 36′ Thuram ha raddoppiato con un tiro diagonale, dopo un assist di Sucic. Nei primi minuti del secondo tempo, Lautaro ha approfittato di un errore del difensore Gineitis per realizzare il terzo gol dei nerazzurri.

Il poker è arrivato al 62′ con una testata di Thuram su cross di Bastoni, mentre al 72′ Bonny ha chiuso i conti, segnando il quinto gol dopo una disattenzione della difesa granata.

L’Inter ha mostrato una solida prestazione, accanto alla gestione della palla, e ha conquistato i tre punti fondamentali per iniziare la stagione nel migliore dei modi.