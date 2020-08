DUSSELDORF – Brutte notizie per Alexis Sanchez. Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto il cileno, uscito per un problema muscolare nel corso della sfida di lunedì contro il Bayer Leverkusen, hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni dell’attaccante verranno valutate nei prossimi giorni, ma Sanchez sarà sicuramente costretto a saltare la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk in programma lunedì prossimo e vede a forte rischio anche la sua presenza nell’eventuale finale in programma il 21 agosto. L’Inter, intanto, si è goduta un giorno di riposo in Germania. Conte ha concesso ai suoi una pausa e giocatori e staff, compreso l’allenatore, ne hanno approfittato per andare tutti insieme a pranzo in un ristorante sulle rive del Reno.





Patente restituita a Brozovic

Il più sollevato del gruppo interista era Brozovic, cui è stata restituita la patente che gli era stata ritirata a Milano un mese fa dopo l’alcoltest a seguito di un controllo per aver superato un semaforo con il rosso. E’ stato accolto, infatti, il ricorso presentato dall’avvocato del giocatore, Danilo Buongiorno, perché non si era tenuto conto dei margini di tolleranza e di errore dell’apparecchiatura, considerando il fatto che i valori risultavano di poco sopra il limite consentito. Nicolò Barella, invece, è stato inserito dall’Uefa tra i quattro candidati al titolo di “Player of the week” dei quarti di finale di Europa League. Gli altri tre sono Johnsson del Copenaghen, Taison dello Shakhtar e Ocampos del Siviglia.







Fonte