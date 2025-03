Inter, de Vrij salterà l’Atalanta?

L’Inter si prepara per il big match di domenica sera a Bergamo contro l’Atalanta, ma deve affrontare alcune difficoltà in difesa. Il difensore olandese Stefan de Vrij non è al meglio a causa di una leggera infiammazione al ginocchio e la sua partecipazione alla prossima partita di Serie A è seriamente a rischio. Gli ultimi controlli clinici hanno rivelato alcune problematiche che potrebbero tenerlo fuori dal campo. In aggiunta, de Vrij non parteciperà nemmeno agli impegni della Nazionale olandese durante la sosta. Oggi ha svolto un allenamento separato e sarà solo domani che lo staff medico dell’Inter prenderà una decisione definitiva sulla sua condizione fisica. Attualmente, la sua presenza è molto incerta.

In caso di assenza di de Vrij, il tecnico Simone Inzaghi probabilmente schiererà Francesco Acerbi al centro della difesa, supportato da Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard ai lati. C’è anche la possibilità che il giovane Bisseck possa prendere il posto del difensore francese. La situazione in difesa preoccupa Inzaghi, mentre la squadra si concentra sull’importante sfida contro l’Atalanta, guidata da Gian Piero Gasperini. La preparazione continua, ma l’Inter dovrà fare i conti con le difficoltà legate agli infortuni per affrontare al meglio l’incontro decisivo di Serie A. Resta da vedere come si evolverà la situazione di de Vrij nelle prossime ore, poiché il suo contributo potrebbe rivelarsi cruciale per le aspirazioni della squadra.