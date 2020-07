Se il campionato si assegnasse solo in base alle trasferte, l’Inter sarebbe di gran lunga prima. Lontano da San Siro i nerazzurri hanno raccolto 40 punti in 18 partite. Sette in più di quanti ne abbia fatti fuori casa la Juventus. Nel proprio stadio, invece, l’Inter fatica di più. Con e senza pubblico, poco cambia: la squadra di Antonio Conte nel proprio stadio ha fatto 36 punti in 18 partite. La Juve, che allo Stadium di gare ne ha giocate finora solo 17, ne ha fatti 11 in più, senza mai perdere, pareggiando appena due volte e vincendo tutte le altre. Oggi, battendo la Sampdoria, i bianconeri potrebbero aggiornare il proprio record casalingo a quota 50 punti. Un passo impressionante.





Romelu Lukaku, fresco di doppietta al Genoa (la seconda che ha rifilato ai rossoblù quest’anno), ha detto: “Abbiamo buttato troppi punti”. Sottinteso: li abbiamo buttati soprattutto a San Siro. Nello stadio di casa quest’anno i nerazzurri hanno perso contro Juventus e Bologna. Ma soprattutto hanno pareggiato con Parma, Roma, Atalanta, Cagliari, Sassuolo, Verona e Fiorentina. Così, pur avendo a referto una sconfitta in meno rispetto alla Juventus, si devono accontentare della corsa per secondo e terzo posto. Anche nelle coppe San Siro per l’Inter non è sempre stato un alleato, anzi. Nel girone di Champions League i nerazzurri in casa hanno pareggiato con lo Slavia Praga, per poi perdere contro il Barcellona. Dalla Coppa Italia la squadra di Conte è uscita proprio per effetto della sconfitta al Meazza contro il Napoli.





Oltre a insistere sulla necessità di rafforzarsi sul mercato, da cui si aspetta sempre molto, Antonio Conte per la prossima stagione dovrà risolvere anche questo problema, poco vistoso ma a conti fatti determinante: fare la pace con lo stadio di casa. Facendo un’analisi superficiale del perché l’Inter soffra a San Siro, si potrebbe dire che molti giocatori soffrono la pressione del proprio pubblico. È un fenomeno diffuso, di solito soprattutto fra le squadre di bassa classifica. Ma a ben vedere il giochino non funziona: i risultati al Meazza hanno continuato a essere poco brillanti anche dopo la ripresa a porte chiuse.





E se fosse la struttura stessa, imponente e verticale, a spaventare i giocatori dell’Inter? Improbabile. Ma potrebbe essere un argomento in più per chi auspica che al più presto lo stadio di San Siro venga abbandonato (e in parte abbattuto) per far posto al nuovo impianto condiviso col Milan.







