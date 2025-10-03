15.9 C
Inter-Cremonese: la sfida decisiva per il campionato italiano

L’Inter si prepara a una sfida importante contro la Cremonese, dopo la vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga. La partita si svolgerà a San Siro, dove i nerazzurri cercano il quinto successo consecutivo, mentre i grigiorossi, ancora imbattuti, puntano a conquistare punti cruciali per la salvezza.

Dopo l’impegno europeo, Cristian Chivu è pronto a concentrarsi sul campionato, aumentando la fiducia nella squadra. A causa dell’infortunio di Marcus Thuram, si prevede che Bonny affiancherà Lautaro Martinez in attacco.

Per la sfida contro la Cremonese, la probabile formazione dell’Inter prevede Sommer in porta. La difesa dovrebbe essere composta da Acerbi al centro, Akanji a destra e Bastoni a sinistra, con Dumfries e Dimarco sulle fasce. A centrocampo, Barella rivestirà il ruolo di regista, con Frattesi e Mkhitaryan come mezze ali. Calhanoglu, reduce da una partita difficile, potrebbe riposare. In attacco, Lautaro sarà supportato da Bonny, mentre Pio Esposito è pronto a subentrare.

La formazione probabile dell’Inter è la seguente: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

La partita Inter-Cremonese, valida per la 6ª giornata di campionato, si giocherà a San Siro e sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.

