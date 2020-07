MILANO – ”Ci sono state tante indicazioni positive, ma bisogna vedere se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Per l’Inter spesso si vuole guardare il bicchiere mezzo vuoto e creare delle problematiche. Che vadano su di me eventuali attacchi, non ai giocatori”. Antonio Conte, avendo poco da commentare sul roboante successo sul Brescia, ne approfitta per togliersi un sassolino dalla scarpa tornando sulle critiche in particolare dopo il 3-3 contro il Sassuolo.





“Atteggiamento positivo”

”Sicuramente c’è soddisfazione perché siamo stati bravi a vincere la partita – dice Conte a Dazn tornando sul 6-0 alle Rondinelle -. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra, che non si è mai fermata. Abbiamo sempre mantenuto il piede sull’acceleratore, non subendo gol. La prestazione di oggi è sicuramente positiva. Dobbiamo concentrarci su questa stagione e finirla nel migliore dei modi”. Si può fare ancora di più: ”Io sono molto tranquillo e sereno perché so di avere dei ragazzi professionali, che vogliono il bene dell’Inter. Non posso rimproverare nulla per l’atteggiamento che ci mettono: dobbiamo crescere dal punto di vista mentale ed evitare le ingenuità, abbiamo margini perché siamo una squadra giovane”.





Gagliardini: ”Settimana diversa dalle altre”

Con il gol del 4-0 si è tolto dalla mente l’incubo del gol sbagliato contro il Sassuolo. Roberto Gagliardini può finalmente sorridere: ”E’ stata una settimana diversa dalle altre per me, oggi è andata bene e ho segnato. L’ho affrontata in maniera serena, ma conscio dell’errore che ho fatto. Scudetto? Noi ci crediamo, dobbiamo vincerle tutte e poi fare i conti”. Altra nota lieta aver chiuso senza subire reti: ”Nelle ultime tre partite avevamo preso gol, è un aspetto da migliorare. Oggi mantenere la porta inviolata era uno degli obiettivi”.







