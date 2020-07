“Credo che sia stato importante per una squadra come l’Inter essere stata sempre tra le prime quattro in campionato. L’essere arrivati in Champions League con quattro giornate di anticipo ha soddisfatto le richieste del club per cercare di migliorare rispetto all’anno scorso e di stare più sereni rispetto agli ultimi anni”. Antonio Conte inizia a tracciare i primi bilanci a quattro giornate dalla fine. Ieri la Juventus ha sconfitto la Lazio e ipotecato lo scudetto. L’Inter segue a otto punti di distanza a quattro giornate dalla fine con la qualificazione in Champions League raggiunta matematicamente.





Domani a San Siro arriva la Fiorentina: “Stiamo parlando di una squadra che si è ritrovata in una posizione di classifica in maniera incredibile. La rosa è ottima, c’è Iachini che sta facendo un buon lavoro. Sono salvi ma quando affronti l’Inter c’è sempre una motivazione intrinseca. Farò delle valutazioni, abbiamo giocato tanto in questi giorni. Faremo delle rotazioni, vista anche la tranquillità che abbiamo per la qualificazione in Champions”.







