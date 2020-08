GELSENKIRCHEN – Nello stadio dello Schalke 04, domani l’Inter incontrerà il Getafe per gli ottavi di finale di Europa League. L’Inter in caso di vittoria incontrerà la vincente fra Glasgow Rangers e Bayern Leverkusen. Alla vigilia, l’allenatore Antonio Conte ha risposto alle domande dei cronisti.

Quanto è importante l’Europa League per lei?

“Non conta se per me è importante, come singolo. Importa quanto è importante per l’Inter, siamo tutti sotto una sola bandiera, parliamo col noi non con l’io. Daremo il massimo e cercheremo di arrivare più in alto possibile. Dovremo essere bravi a essere bravi e non avere rimpianti. Dobbiamo sapere di avere dato tutto, come abbiamo dato tutto in campionato. Dobbiamo giocare sapendo che se perdi sei fuori, non c’è un domani”.





Quanto conterebbe per il futuro dell’Inter vincere l’Europa League?

“Vincere aiuta a vincere. Le vittorie portano convinzione, stima, autorevolezza. Ma vincere non è mai semplice. Se ci arrivi, significa che hai raggiunto un livello importante. Per noi è una competizione importante. La vittoria aiuta a dare consapevolezza e autostima nelle proprie capacità, singole e collettive”.

Quanta pressione sentite?

“Sentiamo la pressione giusta, la stessa che avevamo per finire al meglio il campionato, nonostante l’abbia poi vinto qualcun altro. Dovevamo recuperare e mantenere posizioni in classigica. Le ultime partite, fra Genoa, Napoli e Atalanta, ha dimostrato che la squadra sta facendo miglioramenti importanti”.





A Bergamo l’Inter ha giocato una partita perfetta, contro un’avversaria di livello europeo. È il segno che la sua squadra ha raggiunto il livello che lei voleva?

“Penso che la squadra abbia raccolto i punti che ha meritato. In campionato puoi seminare poco e raccogliere tanto. Noi abbiamo seminato tanto ma raccolto meno di quanto potevamo. Adesso siamo pronti a giocare una partita ostica, contro un avversario duro. Potrà essere una partita sporca e dovremo sporcarci”.

Quali sono i punti forti del Getafe?

“Ha forza e resilienza. È una squadra abituata a giocare sulla palla lunga. I due attaccanti sono strutturati, abituati a ribaltare l’azione. Dobbiamo essere più bravi di loro per andare avanti, altrimenti ci fermeremo”.

Handanovic: “Abbiamo la giusta cazzimma”

Oltre a Conte, in conferenza si è presentato Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, che ha spiegato: “Tutte le suadre cercheranno di andare in fondo nel torneo. Noi dell’Inter siamo pronti a dare il massimo, fisicamente e psicologicamente”. E aggiunge: “Fisicamente e psicologicamente stiamo bene. Lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite. Anche in fase difensiva questo è molto evidente. Abbiamo la giusta cazzimma”.

Gli ultrà con Conte

I toni di Conte, e gli stessi concetti espressi, sono parsi decisamente più pacati rispetto a quanto aveva sostenuto dopo la vittoria di Bergamo, quando attaccò la società nerazzurra accusandola di “non proteggere” se stesso e la squadra. I tifosi organizzati della curva nord interista si schierano con l’ex ct. Davanti alla sede dell’Inter è infatti comparsa una scritta, tracciata a spray a caratteri cubitali su un muretto: “Gli interisti veri e la curva nord 69 sono con Conte”.







