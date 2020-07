ROMA – Conte non disdegna il punto in casa della Roma, ma il tecnico nerazzurro sbotta quando si parla del calendario: “E’ una cosa che sta passando inosservata, ma è un calendario folle, creato per metterci in difficoltà. Tutte le squadre hanno un giorno di riposo, noi mai e inoltre giochiamo praticamente sempre alle 21:45 contro formazioni che hanno riposato più di noi. Evidentemente non eravamo presenti quando è stato stilato. I compromessi nei confronti dell’Inter sono sempre negativi, e se deve volare uno schiaffo lo prende sempre l’Inter. Se andate a vedere, nell’ultima giornata è successo qualcosa d’incredibile, non potete non vedere cosa è accaduto”.



“In Champions con 4 giornate di anticipo”

Il pareggio lascia un pizzico di amaro in bocca, però Conte respinge le critiche: “Dobbiamo sicuramente crescere, però ci siamo qualificati in Champions con quattro giornate d’anticipo e con 15 punti in più sulla Roma che partiva con gli stessi obiettivi. Mi stupisco quando leggo di un campionato sotto le righe dell’Inter quando ci sono altre squadre, come appunto Roma e Napoli, che non giocheranno la Champions. Non posso dire nulla ai miei ragazzi”. E anche sull’episodio Kolarov-Lautaro (da cui è nato il pareggio di Spinazzola) il tecnico nerazzurro non è contento: “Non voglio fare polemica perché anche gli arbitri stanno vivendo un periodo intenso e di stress, però è un fallo netto. Saremmo tornati negli spogliatoi in vantaggio e probabilmente sarebbe stata un’altra partita”.





de Vrij: “Volevamo mettere pressione alla Juve”

“Volevamo mettere pressione alla Juventus e siamo venuti qui per vincere. Ci dispiace”. Queste le dichiarazioni di Stefan de Vrij dopo Roma-Inter 2-2 all’Olimpico. L’autore del gol dell’1-0 ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il match che ha impedito ai nerazzurri di portarsi a -3 dalla Juventus: “Abbiamo dimostrato di avere carattere per tornare in partita e per pareggiarla. Nel finale abbiamo provato a vincerla ma è andata così e dobbiamo accontentarci di un pareggio”.







