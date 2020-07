Se la Lazio dovesse vincere contro il Brescia, all’Inter non basterà un pareggio a Bergamo per arrivare seconda. Sarebbe infatti costretta a sperare che i biancocelesti di Simone Inzaghi pareggino o perdano poi al San Paolo contro il Napoli. Per rimanere padrona del proprio destino – in caso di vittoria laziale col Brescia – la squadra di Antonio Conte sabato contro l’Atalanta dovrà quindi necessariamente portare a casa i tre punti. Una missione non facile, anzi. “Inutile nasconderlo, oggi l’Atalanta è una realtà, mi aspetto una bellissima partita”, ha detto l’allenatore interista dopo avere battuto il Napoli a San Siro. Perdendo a Bergamo, rischierebbe invece di ritrovarsi quarta, come Spalletti nei suoi due anni interisti. Arrivare terzi per i nerazzurri significherebbe quantomeno avere la matematica certezza di accedere alla Champions League: se infatti il Napoli dovesse vincere questa edizione della coppa, e la Roma dovesse portare a casa l’Europa League, la quarta in classifica in campionato si dovrebbe accontentare dell’Europa cadetta. È un caso limite, ma non impossibile da realizzarsi. Poi c’è la questione dei soldi.





Quanto valgono i piazzamenti

La ripartizione dei diritti televisivi della Serie A viene calcolata per il 15 percento in base alla posizione raggiunta in campionato. La Juventus, che ha aritmeticamente vinto lo scudetto, è già certa di incassare 23,4 milioni. La seconda classificata avrà diritto a 19,4, milioni, alla terza ne andranno 16,8, alla quarta 14,2. Una bella differenza. I piazzamenti in campionato incidono anche sulla spartizione del market pool Uefa, quota commerciale dei premi Champions. Per il triennio 2018/21 il peso dei piazzamenti nei campionati nazionali è stato ridotto, ma i numeri assoluti restano comunque interessanti. Ai club italiani verranno dati complessivamente 51,5 milioni, da spartirsi per metà in base al numero di gare che saranno effettivamente giocate nella prossima edizione della coppa (chi va avanti nella competizione guadagna di più) e per l’altra metà in base alla posizione ottenuta in questo campionato. La Juve può già contare su 10,3 milioni sicuri, alla seconda andranno 7,7 milioni, alla terza 5,1 e alla quarta 2,6. Fra secondo e quarto posto ballano quindi circa 10 milioni in totale. Fra secondo e terzo, oltre 5 milioni. In una logica di competitizione, gli importi vanno considerati per il loro doppio: se un club guadagna 5 milioni più di un diretto avversario in campionato, necessariamente questo ne incasserà 5 in meno. Un grande vantaggio, anche in ottica di mercato.







Fonte