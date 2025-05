Inter: Complimenti al Napoli, guardiamo alla finale!

L’Inter ha congratulato il Napoli per la conquista dello scudetto 2024-2025 attraverso un messaggio su X. In una partita disputata contro il Como, l’Inter ha vinto 2-0 grazie al primo gol di Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha commentato l’incontro, sottolineando: “Sapevamo di dipendere dagli altri. Abbiamo fatto il nostro, ma non possiamo cambiare il risultato finale”.

De Vrij ha anche aggiunto che, nonostante la vittoria, l’Inter non può considerarsi meritevole dello scudetto, in quanto non è riuscita a restare prima in classifica dopo 38 partite. Ha espresso una certa delusione, evidenziando che la squadra poteva fare di più in campionato.

Tuttavia, l’attenzione ora è rivolta alla finale in arrivo: “C’è una grande voglia di rifarci”, ha affermato, ricordando i buoni risultati ottenuti in Champions League. Il giocatore ha assicurato che l’Inter darà il massimo per concludere la stagione nel migliore dei modi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com