MILANO – Lo aveva detto, in una delle prime conferenze stampa della stagione: “Meglio mettere le mani avanti prima, che metterle dietro dopo, perché fa male”. Non delicatissimo, ma chiaro. Mettere le mani avanti, prevenire le critiche, anticipare le polemiche e così disinnescarle. Nella sera del pareggio per 0-0 con la Fiorentina, mentre saluta definitivamente lo scudetto, Antonio Conte vede a rischio anche il secondo posto: l’Atalanta ha un punto in più, e l’ultima giornata l’Inter dovrà giocare proprio a Bergamo. Cosà fa allora l’ex ct? Dichiara che “il secondo posto conta poco, sei il primo dei perdenti”. Come dire che, visto che la qualificazione alla Champions è raggiunta, arrivare secondi o quarti è la stessa cosa.





La lezione di Boniperti

Nella dichiarazione di Conte sul “primo dei perdenti” c’è tutta la sua juventinità. L’ex capitano bianconero, poi allenatore dei tre scudetti di fila, è stato cresciuto secondo l’insegnamento di Boniperti: “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. E in questo finale di stagione agrodolce, Conte alla Juve pensa molto. Ne parla di continuo. L’ultima volta lo ha fatto alla vigilia della partita contro i viola di Iachini: “Penso sia giusto che l’Inter guardi alla Juventus, che è la squadra migliore”. A Liverpool, Jurgen Klopp ha studiato la storia del club in maniera maniacale, e non c’è conferenza stampa in cui non citi un campione del passato, un aneddoto legato ad Anfield, un dio dell’Olimpo dei Reds. Allo stesso modo, Conte avrebbe potuto citare come modello per l’Inter del futuro quella del Triplete, la formazione di Herrera o quella del Trap. Invece no: “Come la Juve”.





Secondo posto ed Europa League

La verità è che a Conte arrivare secondo interessa eccome. E anche alla società. Il secondo posto porta soldi, influisce nella determinazione delle fasce per la Champions, e soprattutto resta negli annali. L’Inter non arriva seconda da nove anni. Ha concluso sempre quarta nel biennio di Spalletti. Ripetere la stessa performance dell’allenatore di Certaldo, dopo i milioni spesi dall’Inter sul mercato, non sarebbe certo un successo. Ma l’ex ct sa che il secondo posto non è scontato, quindi mette le mani avanti. Poi ci sarà l’Europa League, e per l’Inter sarà il caso di concentrarsi su quella. Ma Conte, che pure sta preparando la competizione con il solito enorme impegno, quando gli si chiedono gli obiettivi futuri già rilancia: “Dobbiamo tornare a giocarci lo scudetto”. Come dire: anche se la coppa non dovessimo vincerla, non sarebbe un dramma. Non è quello che pensa, ma è il messaggio che vuole far passare. È il suo modo per evitare di “mettere le mani dietro dopo, perché fa male”.







