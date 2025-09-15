25 C
Inter cerca riscatto in Champions contro l’Ajax ad Amsterdam

L’Inter è pronta a riscattare la sconfitta subita nel Derby d’Italia contro la Juventus e a cercare la vittoria dopo aver conquistato zero punti nelle ultime due partite di campionato. L’occasione per ripartire arriva dalla Champions League, dove i nerazzurri affronteranno l’Ajax nella fase a gironi. Questa sarà la prima di otto importanti gare europee per la squadra di Chivu, che mira a qualificarsi direttamente agli ottavi.

La sfida Ajax-Inter si disputerà mercoledì alle 21:00 presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam. La partita sarà disponibile esclusivamente in streaming su Amazon Prime Video, senza alcuna programmazione su Sky.

Nonostante il recente ko contro la Juventus, l’Inter non prevede cambi significativi nella formazione. La squadra adotterà il consueto schema 3-5-2 con Josep Martinez in porta al posto di Sommer e Bisseck in difesa per Akanji. A centrocampo rimane il dubbio tra Sucic e Mkhitaryan, mentre in attacco saranno confermati Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Per quanto riguarda l’Ajax, la formazione sarà schierata con il modulo 4-3-3 sotto la guida dell’allenatore Heitinga.

L’arbitro dell’incontro sarà Michael Oliver, coadiuvato da assistenti britannici e dal VAR Jarred Gillet. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, supportato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Seppur con soli cinque precedenti tra i due club, l’Inter ha ottenuto la maggior parte delle vittorie, ma la sconfitta subita nella finale di Coppa Campioni del 1971-72 rimane un episodio memorabile per l’Ajax.

