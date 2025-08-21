Inter cerca rinforzi: due colpi attesi sul mercato estero

L’Inter ha avviato il calciomercato ospitando Ange-Yoan Bonny a Milano, ufficialmente entrato nel club dopo l’acquisto dal Parma. Questo trasferimento, insieme agli arrivi di Petar Sucic e Luis Henrique, ha segnato un cambio di rotta rispetto agli anni passati, quando il club accusava gravi difficoltà finanziarie. Tuttavia, da sei settimane, non sono stati registrati nuovi acquisti, suscitando l’attesa dei tifosi.

Negli ultimi giorni, è aumentata la pressione per due nuovi innesti: un centrocampista completo e un giovane difensore. I dirigenti sono al lavoro per definire questi colpi, evitando la pubblicità e tenendo a mente le esperienze recenti, come quella legata all’attaccante Lookman dell’Atalanta. Nonostante l’interesse per l’attaccante nigeriano, il club ha deciso di cambiare rotta per nuovi obiettivi tecnici.

L’Inter ha avuto anche la possibilità di acquisire altri giocatori, come Giovanni Leoni, ma ha dovuto rinunciare a causa delle richieste elevate da parte del Parma e della concorrenza del Liverpool. Il trasferimento di Manu Koné è saltato, lasciando il club con un ulteriore vuoto da colmare. Djaoui Cissé, un profilo simile a Koné, è diventato un obiettivo, ma il Rennes ha mostrato una certa fermezza nel trattare la vendita.

Nel frattempo, l’Inter ha realizzato significative cessioni, facendo crescere il proprio budget a disposizione. Con circa 80 milioni disponibili, ci si aspetta che i nerazzurri chiudano presto gli affari necessari per rafforzare la squadra.