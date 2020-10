Matteo Darmian, ormai ex Parma, da questa mattina è ufficialmente un giocatore dell’Inter. E nelle ultime ore di mercato potrebbe chiudersi anche la trattativa con il Chelsea per riportare a Milano in prestito Victor Moses, che Conte già allenò nei Blues e che volle in nerazzurro per sei mesi dallo scorso gennaio come vice-Candreva. Ora che il romano è passato alla Sampdoria, l’ex ct si ritrova con grande abbondanza in tutti i settori del campo (in particolare a centrocampo, soprattutto se anche Nainggolan dovesse rstare) ma non sulle fasce. Ed è logico che proprio lì si concentrino gli ultimi sforzi del mercato interista.







In una recente conferenza stampa Conte, pur dichiarando di non volere parlare di mercato, ha lasciato cadere: “In rosa abbiamo tre esterni”. Sottinteso: non bastano con campionato, Champions e Coppa Italia da giocare. Il riferimento era ad Hakimi, Perisic e Young. I primi due decisamente più ali che terzini, il terzo più completo. Lo si è visto contro la Lazio all’Olimpico: Perisic ha sì fornito l’assist per il gol di Lautaro (è il suo mestiere, preferibilmente in un attacco a tre), ma ha faticato a contenere le sgroppate di Lazzari. Anche Hakimi, efficacissimo in fase offensiva contro Fiorentina e Benevento, all’Olimpico ha confermaro di dovere ancora crescere quando si tratta di difendere, come ha detto più volte il suo allenatore. Per questo con l’arrivo di Darmian e con il ritorno di Moses (probabile) l’Inter vuole garantirsi non solo più possibilità di turnover, ma anche una variante tattica nel caso in cui l’evoluzione della partita suggerisca di coprirsi.











