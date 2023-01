Inter, Brozovic stop per infortunio muscolare: salta il Napoli

Infortunio muscolare e stop per Marcelo Brozovic, che salta Inter-Napoli di mercoledì 4 gennaio. Il centrocampista croato dell’Inter si è sottoposto quest’oggi a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra. “Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”, ha reso noto il club nerazzurro. Brozovic con ogni probabilità salterà il big match Inter-Napoli in programma il 4 gennaio per la 16esima giornata della Serie A e non sarà disponibile nemmeno per il successivo match col Monza.