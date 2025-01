Inter-Bologna: orario, probabili formazioni, dove guardarla in tv e streaming

Dopo la vittoria ottenuta contro il Venezia, l’Inter si prepara a scendere in campo mercoledì 15 gennaio per affrontare il Bologna nel recupero del 19° turno di campionato. La formazione di Simone Inzaghi, attualmente seconda in classifica con 43 punti, deve cercare di mantenere il passo del Napoli, attualmente capolista con 47 punti. Il Bologna, invece, cerca una reazione dopo il pareggio subìto nel finale contro la Roma.

L’incontro si svolgerà allo stadio San Siro, con inizio alle 20:45. Per questa partita, Inzaghi dovrà rinunciare a Hakan Calhanoglu, fermato da un infortunio al polpaccio. Dall’altra parte, il Bologna non potrà contare su Lucumì, squalificato. Le probabili formazioni delle due squadre vedono l’Inter schierata con un 3-5-2: Sommer in porta; Pavard, de Vrij e Bastoni in difesa; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski e Dimarco a centrocampo; Lautaro e Thuram in attacco. Il Bologna, invece, dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1: Skorupski tra i pali; Holm, Beukema, Casale e Miranda in difesa; Pobega e Freuler a centrocampo; Orsolini, Ferguson e Ndoye alle spalle dell’unica punta Castro.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e sarà visibile sul canale 214 di Sky (Dazn 1) per gli abbonati.

Questa sfida rappresenta un importante banco di prova per entrambe le squadre. L’Inter ha bisogno di punti per restare in corsa per il titolo, mentre il Bologna cercherà di trovare la vittoria per migliorare la propria posizione in classifica e reagire alla delusione del pareggio contro la Roma. Le squadre sono pronte a dare il massimo per raggiungere i loro obiettivi e i tifosi si aspettano una partita intensa e ricca di emozioni.