Inter-Benfica oggi, orario e dove vederla in tv

L’Inter affronta il Benfica a Milano, oggi 3 ottobre 2023, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League. Sfida in diretta tv tra due squadre che non hanno vinto all’esordio. L’Inter ha pareggiato 1-1 sul campo della Real Sociedad, il Benfica è stato sconfitto in casa dal Salisburgo.

Probabili formazioni Inter-Benfica

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kökcü, Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa.

Inter, Frattesi è out

Contro il Benfica “sarà una partita impegnativa, incontriamo una squadra che gioca ad altissima intensità, che, come l’Inter, ha vinto tutte le partite in campionato tranne una”. Lo dice il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia del match di Champions contro i portoghesi. “Ha già vinto la Supercoppa, è una squadra fatta di giocatori che si conoscono: ne ha cambiati 3-4, ma con gli stessi principi. Ha perso la prima partita in Champions rimanendo subito in dieci e nonostante questo avrebbe meritato altro”. Contro i portoghese l’Inter avrà un paio di assenze: “Sensi ha un problema che penso recuseremo dopo la sosta, Frattesi stiamo valutando se possa esserci col Bologna: c’era qualche speranza, ma abbiamo deciso di non rischiarlo”.

Come vedere Inter-Benfica in tv e in streaming

La partita Inter-Benfica sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Per gli abbonati a Sky, diretta su Sky Sport (202) e Sky Sport Calcio (253). In streaming, diretta in chiaro sul sito di Mediaset Infinity. Per gli abbonati, diretta streaming sulla piattaforma Now e sull’app SkyGo.