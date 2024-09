Inter batte l’Udinese 3 a 2, doppietta di Lautaro

Il 28 settembre 2024, nel sesto turno di Serie A, l’Inter ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro l’Udinese al Bluenergy Stadium. Questa vittoria è la prima dopo tre partite senza successi, tra cui una di Champions League. I nerazzurri hanno aperto le marcature già dopo 43 secondi, grazie a un gol di Frattesi, autore di una veloce incursione che ha battuto il portiere Okoye. Anche Lautaro Martinez ha finalmente trovato il suo ritmo, segnando una doppietta importante, con il primo gol al 48′ e il secondo al 47′ del secondo tempo.

L’Udinese, reduce da una sconfitta e in cerca di riscatto, ha pareggiato al 35′ con Kabasele, il quale ha insaccato di testa su un cross di Zemura. Tuttavia, l’Inter ha risposto immediatamente, riportandosi in vantaggio grazie a Lautaro. Il secondo tempo ha visto subito i nerazzurri allungare il vantaggio, con Lautaro che ha trovato il gol del 2-1 al 47′.

Sebbene l’Inter abbia dominato gran parte dell’incontro, l’Udinese non si è dato per vinto. Al 38′, Lucca ha accorciato le distanze portando il punteggio sul 3-2 con un preciso diagonale che ha sorpreso il portiere Sommer. Tuttavia, i bianconeri non sono riusciti a trovare il pareggio nonostante alcune occasioni nel finale.

La partita è stata caratterizzata da un buon possesso palla dell’Inter, evidenziato da varie occasioni da gol, anche se non sono mancate le opportunità anche per i padroni di casa. L’Inter ha dimostrato una crescita in termini di gioco, mentre l’Udinese ha evidenziato problemi nella fase difensiva, colpendo spesso in contropiede.

Con questa vittoria, l’Inter si porta a 11 punti in classifica, affiancandosi a Torino e Milan, mentre l’Udinese rimane a quota 10, insieme al Napoli. La gara ha confermato la necessità per entrambe le squadre di lavorare sulle rispettive problematiche: l’Inter cerca continuità, mentre l’Udinese deve ritrovare la solidità difensiva per affrontare il proseguimento del campionato.