Grande rimonta dell’Inter che sotto di due gol a San Siro contro il Torino reagisce e si impone 4-2 tornando alla vittoria dopo quasi un mese, dal successo per 2-0 in trasferta sul Genoa del 24 ottobre. La squadra di Conte si rilancia anche in classifica salendo a quota 15 in quinta posizione a 3 punti dal Sassuolo capolista. Iniezione di fiducia per Lukaku e compagni in vista del match di Champions di mercoledì contro il Real Madrid dove serve una vittoria per rilanciarsi in un girone iniziato male. Altro ko per i granata che restano nelle zone basse in 17esima posizione con soli 5 punti dopo 8 partite.

