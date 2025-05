Inter-Barcellona, Martinez sputa ad Acerbi. Il video

Brutto episodio nella semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona. Nel primo tempo, dopo il gol del raddoppio di Calhanoglu su rigore al 46′, Inigo Martinez ha sputato a Francesco Acerbi, creando un clima rovente. La tensione era già alta a causa di un fallo di Cubarsì su Lautaro Martinez, che aveva portato al penalty trasformato dal centrocampista turco. Dopo il gesto inappropriato di Martinez, è scoppiato un principio di rissa, con Acerbi che si è recato dall’arbitro Marciniak per segnalare l’atteggiamento antisportivo del difensore avversario.

L’Inter non ha potuto godersi nemmeno l’esultanza per il gol, poiché diversi giocatori hanno subito corso al centro dell’area per separare i protagonisti. Marciniak è intervenuto fischiando la fine del primo tempo per ristabilire l’ordine. La situazione ha suscitato preoccupazione, evidenziando la crescente animosità tra le squadre, mentre i tifosi e i commentatori si interrogavano sulle conseguenze di tali comportamenti sul proseguimento della partita. La semifinale, che avrebbe dovuto essere un momento di sportività e competizione, è stata così segnata da questo episodio negativo, lasciando un segno nella memoria dei presenti e degli appassionati.