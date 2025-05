Inter-Barcellona, Champions League, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv gratuita

L’Inter torna in campo in Champions League per la semifinale di ritorno contro il Barcellona, oggi martedì 6 maggio. Dopo il pareggio 3-3 dell’andata, la qualificazione è aperta. La squadra di Inzaghi arriva dalla vittoria contro l’Hellas Verona in campionato.

La partita avrà inizio alle 21. Le probabili formazioni sono: l’Inter schiera un 3-5-2 con Sommer in porta e una difesa composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni. A centrocampo ci sono Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella e Dimarco, mentre in attacco ci sono Martinez e Thuram. Il tecnico Inzaghi ha sottolineato l’importanza della partita, evidenziando la necessità di concentrazione e attenzione contro una squadra forte come il Barcellona.

Dall’altra parte, il Barcellona gioca con un 4-2-3-1. Szczesny in porta, difesa con Eric Garcia, Cubarsi, Martinez e Martin. A centrocampo De Jong e Pedri, con Yamal, Olmo e Raphinha in attacco e Torres come punta. Il tecnico Flick ha rivelato che Lewandowski potrebbe partire dalla panchina, ma è pronto in caso di necessità, poiché si è recentemente ripreso da un infortunio.

Flick ha anche elogiato Yamal, definendolo un genio, ma ha evidenziato l’importanza del lavoro di squadra per superare il turno. La partita sarà visibile su Sky Sport e in chiaro su TV8, con opzioni di streaming disponibili su SkyGo, NOW e il sito di TV8.