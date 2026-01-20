Inter-Arsenal in diretta Champions League

La partita tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata della Fase Campionato di Champions League, si gioca allo Stadio San Siro. I nerazzurri sfidano i Gunners in una gara che promette spettacolo. Gli inglesi sono primi con 6 punti di vantaggio sugli uomini di Chivu, che sono sesti in classifica e cercano un successo per ipotecare l’accesso diretto agli ottavi di finale.

La partita inizia e l’Arsenal attacca subito con una doppia conclusione schermata dalla difesa dell’Inter. Al 2′ Akanji si fa valere impedendo a Gabriel Jesus di arrivare al tiro. Al 4′ Saka calcia, ma Bastoni si oppone e la palla s’impenna, permettendo a Sommer di fare sua la palla. Al 10′ Gabriel Jesus segna il gol del vantaggio dell’Arsenal con un tiro sporco di Timber, su cui si avventa in spaccata.

L’Inter prova a reagire e al 15′ Thuram crossa per Lautaro, ma Raya la prende facilmente. Al 17′ l’Inter attacca e Dimarco ruba palla a Timber, servendo Lautaro, che passa a Thuram che tira di prima, ma Saliba chiude. Al 18′ Sucic segna il gol del pareggio, dopo che Thuram aveva tirato e Barella aveva ribattuto. La palla arriva a Sucic, che dal limite dell’area di rigore, segna all’incrocio dei pali.

Al 25′ la partita vive una fase di stanca dopo i ritmi forsennati dei primi 18 minuti. Al 28′ l’Inter attacca in contropiede con Sucic, che porta palla e scarica su Thuram, che tira alto. Al 31′ Gabriel Jesus segna la sua seconda rete, dopo che Trossard aveva rimesso in mezzo di testa, su un calcio d’angolo. L’Inter è di nuovo sotto.

Al 35′ Lautaro scarica il destro, ma Merino sporca il tiro e l’Inter ottiene un calcio d’angolo. Al 37′ Saka rientra sul sinistro e calcia, ma la palla esce di poco. Al 39′ Luis Henrique viene lanciato in velocità, entra in area e conclude in maniera violenta, ma la palla finisce sul fondo. Al 43′ Lautaro ha due occasioni da rete, dopo un traversone di Dimarco e una deviazione, ma Raya è reattivo e prende la palla. Al 44′ Dimarco tenta di segnare, ma Raya respinge il tiro e anche la ribattuta a rete.

La partita si conclude con l’Arsenal in vantaggio per 2-1.