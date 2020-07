Ad aggravare la situazione già difficile dell’Inter, scivolata al quarto posto in classifica, si aggiungono le condizioni fisiche di Lukaku. L’attaccante belga, leader e totem della formazione nerazzurra, nella partita contro il Verona è uscito dal campo al 76’ per un dolore alla schiena e all’adduttore di una coscia.





Antonio Conte, che molto raramente lo risparmia, rischia di dovere farne a meno nella gara contro il Torino lunedì a San Siro. Un appuntamento delicatissimo, che arriva dopo la sconfitta in casa contro il Bologna e il pareggio del Bentegodi, con un primo tempo di totale blackout e la rimonta della squadra di Juric nel finale. Le condizioni di Lukaku, migliore in campo per l’Inter contro i veronesi, saranno valutate dallo staff medico dell’Inter fra domani e domenica.





Il gigante ex Manchester United è il meno sostituibile nell’undici base di Conte. Un po’ per mancanza di attaccanti con le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Un po’ per il suo rendimento finora. Lukaku, pagato 75 milioni la scorsa estate (acquisto più caro nella storia nerazzurra), con 20 gol è terzo nella classifica dei marcatori di Serie A, dietro a Immobile e Cristiano Ronaldo. Un risultato notevole, considerando che non calcia tutti i rigori, pur essendo primo rigorista. E gli manca un solo gol in trasferta (ne ha fatti 12) per diventare il giocatore che ha realizzato più gol fuori casa alla stagione d’esordio in Serie A, nell’epoca della vittoria a 3 punti. Questi numeri, oltre alla capacità di giocare spalle alla porta facendo sponda per i compagni, aiutano a capire come mai l’Inter di Conte sia così Lukaku-dipendente.











