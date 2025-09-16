Inter-ajax: sfida ad Amsterdam nella Champions League

In seguito alla sconfitta nel Derby d’Italia contro la Juventus, l’Inter si trova a riflettere sulla propria identità e sulle prestazioni. Il tecnico Chivu ha riconosciuto la necessità di una reazione pronta, poiché l’Inter si prepara ad affrontare l’Ajax nella fase a gironi della Champions League.

La partita si giocherà alle 21:00 dalla Johann Cruyff Arena e sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW. L’Ajax, pur avendo un nome prestigioso, presenta una rosa meno forte di quanto si possa pensare. Tuttavia, le sfide ad Amsterdam sono sempre impegnative e non vanno sottovalutate. Nonostante la situazione attuale, l’Inter resta una delle squadre più forti in campo.

L’Inter ha mostrato un attacco formidabile in campionato, il migliore della Serie A, ma ha anche evidenziato una fase difensiva fragile, subendo sei gol in tre partite. Questo mix di prestazioni ha portato Chivu a una profonda analisi con i suoi giocatori, tentando di comprendere l’origine delle difficoltà nel mantenere la concentrazione nelle partite.

Per la sfida contro l’Ajax, Chivu ha previsto alcune scelte di formazione impopolari: Sommer, Acerbi, Akanji e Mkhitaryan non saranno in campo, al loro posto ci saranno Martinez, de Vrij, Bisseck e Sucic o Zielinski, mentre Thuram e Lautaro Martinez rimangono intoccabili.

Da parte dell’Ajax, la tenuta difensiva è un tema critico, con una squadra giovane che ha recentemente cambiato allenatore. In attacco, però, spicca Mika Godts, un’ala belga promettente che ha già messo in mostra il suo talento, pronto a sfidare la difesa nerazzurra. L’Inter è avvisata.