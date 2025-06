Inter agli Ottavi: La Sfida con il Fluminense e il Dortmund

Il Gruppo F si è concluso, generando un’interessante situazione per l’Inter. I nerazzurri, dopo aver vinto 2-0 contro il River, si sono qualificati primi nel loro girone e affronteranno agli ottavi il Fluminense.

La vittoria ha permesso all’Inter di evitare il Borussia Dortmund, un avversario potenzialmente difficoltoso, soprattutto considerando la recente rimonta dei tedeschi ai quarti di Champions League contro il Barcellona. Tuttavia, i risultati del Dortmund nel Mondiale per club non sono stati impressionanti; hanno subito tre gol dal Mamelodi e segnato solo una rete contro l’Ulsan. La squadra di Kovac, quindi, non appare come un nemico insormontabile, con un attacco poco incisivo e una difesa instabile.

Dall’altra parte, anche il Fluminense ha mostrato difficoltà nel suo cammino, rischiando di essere eliminato dal Mamelodi. Ora, con l’andata della fase a eliminazione diretta alle porte, le due squadre si preparano a sfide che potrebbero rivelarsi decisive per il loro percorso nel torneo.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.eurosport.it