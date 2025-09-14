Inter affronterà l’Ajax nell’esordio di Champions League

L’Inter è pronta per il suo esordio stagionale in Champions League, affrontando l’Ajax in trasferta. Questa partita rappresenta un’importante opportunità per la squadra di Cristian Chivu, che ha bisogno di ribaltare un avvio di stagione poco brillante.

L’allenatore, ex giocatore di grande successo, si troverà a sfidare un club che lo ha visto crescere come difensore di livello europeo. L’Inter, fresca dalla sconfitta subita contro la Juventus, ha il compito di rimediare al pesante 4-3 e di migliorare le proprie prestazioni, che finora non hanno soddisfatto le aspettative.

Per gli appassionati, la partita sarà visibile in televisione e in streaming, con dettagli sui canali e le formazioni che saranno disponibili in seguito. Il match contro l’Ajax potrebbe essere cruciale per il morale della squadra e per l’andamento della competizione.