Intelligenza Artigiana: dove tecnologia e creatività si uniscono

L’incontro tra innovazione tecnologica e tradizione artigiana sta ridefinendo il panorama industriale in Italia. Confartigianato Imprese Belluno testimonia questa sintesi, promuovendo formazione e digitalizzazione attraverso il concept di “Intelligenza Artigiana”.

Dai dati dell’Ufficio Studi di Confartigianato emerge che il 66% degli imprenditori italiani ha una percezione positiva dell’uso dell’intelligenza artificiale (IA). In provincia di Belluno, il settore artigiano si distingue per un’adozione superiore alla media nazionale, con una impresa su quattro adotta la tecnologia IA. Su un totale di 181.652 imprese italiane con dipendenti che utilizzano tecnologie IA, 34.997 sono artigiane. Nella provincia di Belluno, si contano 514 imprese e 130 artigiane che già impiegano tali strumenti.

Le aree di applicazione dell’IA includono principalmente la sicurezza informatica (22,1%), l’analisi documentale (18,3%) e la gestione clienti (14,9%). I processi economico-finanziari (41,9%) e il marketing (35,4%) sono tra i più coinvolti. Gli imprenditori esprimono ottimismo riguardo il potenziale dell’IA per migliorare efficienza e produttività.

Tuttavia, una sfida significativa è rappresentata dalla carenza di competenze digitali. Circa un terzo degli imprenditori si sente impreparato nell’uso delle tecnologie moderne, e il 70% di coloro che non utilizzano l’IA non conoscono come integrarla. Le aziende cercano personale qualificato, ma oltre la metà dei profili richiesti è difficile da reperire, con quasi due terzi dei 2.810 lavoratori digitalmente competenti previsti nella provincia che risultano introvabili.

Claudia Scarzanella, presidente di Confartigianato Belluno, evidenzia l’importanza di coniugare tecnologia e creatività per attrarre le nuove generazioni e valorizzare il settore. Belluno si posiziona tra le province italiane più attive nell’uso dell’IA, ma deve affrontare la difficoltà di reperire talenti qualificati.