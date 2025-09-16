Intelligenza artificiale trasparente: eventi a Torino

Mercoledì 24 settembre, il Centro Nexa del Politecnico di Torino ospiterà un incontro sull’importanza della trasparenza nell’intelligenza artificiale, dalle 13 alle 14 in via Boggio 65/a. Il seminario sarà condotto da Giuseppe Futia, esperto del settore e ricercatore del centro, nell’ambito del ciclo “Nexa Lunch Seminar”, dedicato all’approfondimento delle tecnologie digitali.

Un problema rilevante dell’intelligenza artificiale è la “scatola nera”. Questo termine si riferisce alla difficoltà nel comprendere come un algoritmo giunga a una determinata decisione. Questa mancanza di chiarezza è particolarmente preoccupante in ambiti delicati come la sanità, la giustizia e la pubblica amministrazione, dove la fiducia nelle decisioni dell’AI è fondamentale.

Futia presenterà una soluzione che combina diversi tipi di intelligenza artificiale per rendere i processi decisionali più chiari e spiegabili. Il sistema, già testato con dati reali della città di Chicago, consente di monitorare la conformità alle normative e di identificare conflitti di interesse, analizzando le attività di enti pubblici e privati.

Questa innovativa approccio unisce tecnologie diverse, come i modelli linguistici e i Knowledge Graph, permettendo al sistema non solo di prendere decisioni, ma anche di spiegarle attraverso report dettagliati e verificabili.

Giuseppe Futia ha un background che combina accademia, industria e giornalismo. Con un dottorato in intelligenza artificiale, si occupa di rendere questi sistemi più comprensibili e affidabili. Ha anche lavorato come giornalista, esperienza che contribuisce alla sua capacità di comunicare concetti complessi.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, sia in presenza sia online. Si tratta di un’opportunità per chi lavora in centro a Torino e per studenti e appassionati di tecnologia di approfondire tematiche avanzate nell’intelligenza artificiale.