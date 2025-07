Intelligenza artificiale svela un inno millenario di Babilonia

Alla Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera, un’importante scoperta archeologica ha visto la luce grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. Un professore dell’Istituto di Assiriologia ha riscoperto un inno babilonese risalente a 3.000 anni fa, decifrando un testo che si credeva perduto.

Il professor Enrique Jiménez ha identificato e analizzato il contenuto di un antico inno che celebra la grandeur di Babilonia. Questo rinvenimento è stato possibile grazie al progetto “Electronic Babylonian Literature”, lanciato nel 2018, dedicato alla digitalizzazione e traduzione della letteratura babilonese. Utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, Jiménez ha potuto catalogare e comprendere oltre 30 manoscritti aggiuntivi, accelerando drasticamente il processo che, in assenza di tecnologia, sarebbe durato anni.

Babilonia, una delle città più rilevanti della Mesopotamia, era nota per la sua immensa cultura e il suo patrimonio letterario, nonostante gran parte dei testi babilonesi sia andata persa, rimanendo solo parzialmente conservata su tavolette d’argilla. Questo inno, in particolare, fornisce nuovi dettagli sulla vita quotidiana degli abitanti, le quali comprendono descrizioni delle acque dell’Eufrate e l’importanza della natura per la comunità.

L’inno, composto da 250 versi, riflette l’ammirazione dell’autore per la propria città, menzionando anche aspetti sociali come il ruolo delle donne e il rispetto verso gli stranieri. La scoperta di questo testo popolare, che veniva copiato dai bambini a scuola, arricchisce ulteriormente la comprensione della vita babilonese, evidenziando la sua complessità e vitalità culturale.