Intelligenza Artificiale: Rivoluzione nella Genetica e Cure

I ricercatori dello Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) hanno sviluppato un metodo che utilizza l’intelligenza artificiale per colmare le lacune informative sulla disposizione dei geni nel DNA. Questa innovazione è cruciale per migliorare la diagnosi e la cura delle malattie genetiche.

Il DNA non è una semplice sequenza di geni, ma assume una struttura tridimensionale all’interno della cellula, influenzando l’attività genica e il comportamento cellulare. Alterazioni in questa struttura possono portare a malattie, come il cancro.

Per analizzare la conformazione del DNA, gli scienziati utilizzano la microscopia a fluorescenza, ma questo metodo presenta delle carenze, generando dati incompleti. Il team di Skoltech ha applicato l’intelligenza artificiale per colmare queste lacune e ricostruire i dati mancanti. Questa è la prima volta che tale tecnologia viene applicata a un contesto scientifico così specifico.

Questa trovata aiuterà i medici a identificare i geni non funzionanti correttamente, facilitando lo sviluppo di trattamenti più mirati e precisi. Anche in altre nazioni, come la Cina, l’intelligenza artificiale si sta rivelando determinante nella lotta contro le malattie genetiche; un modello lì ha reso possibile la diagnosi e la proposta di cure in pochi secondi, analizzando i sintomi dei pazienti.

Negli Emirati Arabi Uniti, i test genetici per varianti associate all’Alzheimer sono ora integrati nei report medici, consentendo ai medici di personalizzare i trattamenti in base al patrimonio genetico dei pazienti, in linea con un programma di medicina sempre più personalizzata.

