Intelligenza Artificiale: Rivoluzione nella Diagnosi Radiologica

Recenti sviluppi nel campo della diagnosi radiologica sono stati presentati a Napoli durante il 25° Congresso Nazionale AIIC. Il progetto SPOILERS, dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale per la diagnosi precoce del tumore polmonare, è stato ideato dalla SSD Laboratori di Ricerca del DAIRI, sotto la direzione della Dr.ssa Annalisa Roveta dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

Sponsorizzato dalla Fondazione CRT e coordinato dal Dr. Ivan Gallesio, il progetto coinvolge anche esperti dell’Università del Piemonte Orientale, tra cui il Dr. Andrea Santomauro e i Prof. Giorgio Leonardi e Luigi Portinale. L’obiettivo di SPOILERS è quello di migliorare l’accuratezza e la coerenza nella refertazione radiologica, specialmente per il tumore polmonare, spesso diagnosticato in stadi avanzati.

Il sistema si avvale di tecnologie di deep learning, in particolare modelli di architettura Transformer, per analizzare dati clinici, referti e immagini radiologiche. I risultati preliminari mostrano oltre l’85% di referti considerati clinicamente affidabili, con una metrica BERTScore superiore a 0,90, dimostrando una riduzione significativa nei tempi di refertazione.

Attualmente, è in corso una nuova fase di test su circa 250 pazienti, per analizzare immagini TC, con le necessarie approvazioni etiche. SPOILERS si configura come un esempio concreto di innovazione e trasferimento tecnologico nel settore sanitario, sottolineando l’importanza della ricerca applicata nella pratica clinica, coordinata dal DAIRI.

