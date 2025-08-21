Intelligenza Artificiale: rivoluzione nei matrimoni negli USA

Emily Strand e Will Christiansen si sposeranno in autunno, e quasi tutto il loro matrimonio è stato pianificato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale (IA). Questo include la disposizione dei posti a sedere e un cruciverba personalizzato per l’evento, previsto all’11 ottobre in Nevada. L’IA ha aiutato la coppia anche nella gestione del budget, nella ricerca di un celebrante e di un pasticciere.

Strand ha utilizzato ChatGPT per ottenere una lista completa di aspetti da considerare nella sua cerimonia all’aperto, prevista per un numero consistente di invitati. L’app le ha fornito un documento Excel con duecento suggerimenti in pochi secondi. Ha anche fatto stilare dall’IA le lettere di richiesta ai fornitori e ha chiesto consigli per ottimizzare il suo sito web dedicato alle nozze.

L’organizzazione di un matrimonio è tradizionalmente complessa e stressante. Adesso, l’IA offre strumenti come analisi costi in tempo reale, assistenti virtuali per lo styling e algoritmi per la disposizione dei posti. Anne Chang, DJ di New York, ha utilizzato un servizio di IA per pianificare il suo addio al nubilato, ricevendo un piano dettagliato in pochi secondi.

Julia Lynch e Alex Eckstein hanno sfruttato un’altra piattaforma di IA per creare tabelle di posti per il loro matrimonio, tenendo conto delle dinamiche sociali tra gli ospiti. Anche Jen Glantz, fondatrice di Bridesmaid for Hire, ha integrato la scrittura di discorsi generati dall’IA nei suoi servizi, ricevendo un notevole riscontro.

Nuove piattaforme come Guestlist offrono soluzioni innovative per gestire inviti e comunicazioni. Sebbene l’IA stia rivoluzionando il settore matrimoniale, molti professionisti concordano sul fatto che non può sostituire completamente il supporto umano.