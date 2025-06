Intelligenza Artificiale: Riflessioni e Futuro a San Cataldo

Il convegno “Intelligenza Artificiale, una Risorsa da Governare”, organizzato dall’associazione “Incontriamoci in Biblioteca Aps” a San Cataldo, ha messo in luce come l’intelligenza artificiale (IA) stia trasformando la scuola, la Pubblica Amministrazione e le interazioni tra cittadini e istituzioni. Esperti del settore, tra cui accademici e dirigenti scolastici, hanno evidenziato l’importanza di una direzione politica e normativa adeguata, riguardo alla quale l’IA potrebbe migliorare la trasparenza e l’efficienza, ma anche aggravare disuguaglianze.

Giovanni Marcello Li Vigni, dell’Usr Sicilia, ha descritto l’IA come un “nuovo paradigma” nell’educazione, ponendo attenzione sulla necessità di proteggere i dati dei giovani. Nel settore pubblico, oltre il 57% dei dipendenti è coinvolto nell’uso dell’IA, con un’analisi di Giovanni Proietto che stima che l’80% di questi lavoratori potrebbe beneficiare dell’IA, nonostante il rischio di sostituzione per il 12% di essi. Solo il 21% dei lavoratori ha ricevuto formazione su questi strumenti.

La professoressa Nicole Dalia Cilia ha illustrato l’evoluzione dell’IA, dalla programmazione regole al machine learning, avvertendo sui rischi legati all’accuratezza dei dati e all’opacità dei modelli. Proietto ha sottolineato che le decisioni generate da algoritmi possono essere distorte se i dati sono errati, citando un caso di errore giudiziario in Olanda. Ha anche accennato all’aumento della consulenza esterna nella PA, che ha indebolito le competenze interne.

Il regolamento europeo sull’IA, che entrerà in vigore nel 2024, e la recente legge italiana del 2025 hanno come obiettivo maggiore trasparenza e tutela dei diritti. Il presidente dell’associazione, Gianfranco Cammarata, ha concluso affermando che l’IA non sostituirà l’uomo, ma ne cambierà il ruolo, richiedendo una preparazione politica e culturale adeguata.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.lavocedelnisseno.it