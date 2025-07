Intelligenza Artificiale: racconti e verità da scoprire

L’Intelligenza Artificiale è un tema sempre più centrale nel dibattito contemporaneo, suscitando interesse e preoccupazioni in vari ambiti. Per approfondire come viene narrata questa tecnologia rivoluzionaria, si terrà un evento il 3 luglio alle 21 presso Materia Spazio Libero a Castronno, con la partecipazione del giornalista Franco Ferraro di Sky.

L’incontro, intitolato “Cronache dal futuro: come raccontiamo l’Intelligenza Artificiale,” si propone di esplorare le diverse narrazioni attorno all’AI, esaminando timori come il controllo e la disinformazione, oltre a mettere in evidenza le potenzialità e le trasformazioni già in atto nella società. Ferraro, forte della sua esperienza in redazione, offrirà spunti su come comunicare l’innovazione al grande pubblico, fornendo un’opportunità per cittadini, studenti e professionisti di discutere di una tecnologia ormai presente, non solo del futuro.

L’evento è gratuito e mira a creare un dialogo costruttivo su una tematica che impatta sempre di più le nostre vite.