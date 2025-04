Intelligenza Artificiale: Prevenzione di Ictus e Infarti attraverso la Tecnologia e la Salute

Un elettrocardiogramma potrebbe presto diventare unico strumento cruciale per valutare il rischio cardiovascolare grazie a un innovativo algoritmo di intelligenza artificiale. Questo sistema, presentato al congresso Ehra 2025 della European Society of Cardiology a Vienna, unisce medicina e intelligenza artificiale, aprendo la strada a un futuro in cui salute e tecnologia collaboreranno sempre di più. L’algoritmo AI si basa sul concetto che l’età biologica del cuore può differire dall’età anagrafica del paziente, diventando un indicatore importante per monitorare la salute cardiovascolare.

Per questa valutazione, l’AI è stata addestrata su oltre 400.000 ECG raccolti in 15 anni e validati su un dataset indipendente di quasi 100.000 ECG. Analizzando i segnali elettrici, l’algoritmo è in grado di stimare l’età biologica del cuore e confrontarla con l’età cronologica del paziente. Questo permette di identificare precocemente chi è a rischio di infarto, ictus e altre malattie cardiovascolari. In questo modo, i medici possono diagnosticare e intervenire prima della manifestazione delle patologie, avviando anche strategie di prevenzione mirate.

Attualmente, lo studio è in fase iniziale e richiederà tempo prima di un’applicazione su larga scala. Tuttavia, in futuro, questo algoritmo potrebbe essere integrato nei check-up di routine, fornendo una valutazione economicamente accessibile e non invasiva del rischio cardiovascolare. L’introduzione dell’AI nella diagnostica medica potrebbe migliorare le condizioni di vita di milioni di persone, garantendo un sistema di prevenzione efficace e contribuendo a salvare migliaia di vite ogni anno.