Intelligenza Artificiale: PMI italiane verso la competitività

Il convegno “L’impresa dell’IA. Come le PMI italiane possono diventare più competitive grazie all’intelligenza artificiale”, tenutosi alla Camera dei Deputati, è stato promosso dall’On. Alberto Gusmeroli e organizzato dall’Istituto per la Competitività I-Com in collaborazione con TeamSystem. Durante l’evento è stato presentato uno studio che analizza il ruolo strategico dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel sistema produttivo italiano, con un focus particolare sulle Piccole e Medie Imprese (PMI).

Giulia Pastorella, Deputata di Azione e membro della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, ha commentato l’importanza di rimuovere vincoli e burocrazie che ostacolano le imprese. Secondo lei, è essenziale migliorare le condizioni di base per l’adozione dell’IA, come la connettività e una normativa adeguata sui data center, che attualmente non hanno un codice Ateco o una destinazione urbanistica.

Pastorella ha sottolineato la necessità di evitare gli errori della transizione 5.0, nonostante le buone intenzioni iniziali. Ha proposto che eventuali incentivi per le imprese dovrebbero essere tecnologicamente neutrali, lasciando libertà di scelta alle aziende. È cruciale che tali incentivi siano accessibili soprattutto alle PMI, che sono fondamentali per l’economia del Paese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.gazzettamatin.com