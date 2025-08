Intelligenza artificiale per potenziare la sicurezza ad Arezzo

L’uso dell’intelligenza artificiale sta guadagnando terreno anche nella lotta alla criminalità, come dimostra la nuova iniziativa del questore di Arezzo, Cristiano Tatarelli. Al suo insediamento, ha subito messo in evidenza l’importanza di rafforzare la sicurezza in una città attiva e dinamica, che ospita un importante distretto orafo e numerose piccole e medie imprese.

Tatarelli ha già incontrato il prefetto e la vice sindaca per avviare un percorso collaborativo. Il suo piano prevede di potenziare il sistema di videosorveglianza presente in città, composto da oltre cinquecento telecamere. Tuttavia, il questore ha sottolineato come analizzare manualmente tutte le immagini sia poco praticabile, richiedendo un numero esorbitante di operatori.

Per ovviare a questo problema, il questore ha proposto di integrare l’intelligenza artificiale nel sistema di videosorveglianza. Tale innovazione consentirebbe di elaborare in tempo reale i dati relativi a targhe e soggetti sospetti, permettendo di avere un quadro della situazione ancora prima di intervenire. Sebbene il riconoscimento facciale non sarà implementato, l’uso dell’IA rappresenta un ulteriore avanzamento nella sicurezza dei cittadini.

Tatarelli ha già esperienza in questo campo, avendo testato sistemi simili a Campobasso, e punta a implementare questa iniziativa entro la fine dell’anno ad Arezzo. Con questo approccio, la Questura intende rispondere rapidamente alle esigenze di sicurezza in una città in continua evoluzione.