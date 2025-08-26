Intelligenza artificiale per le imprese artigiane in Italia

Le imprese artigiane di Cesena stanno esplorando con interesse l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare la loro operatività. Gabriele Savoia, responsabile del Digital Innovation Hub di Confartigianato Cesena, ha sottolineato come centinaia di aziende stiano partecipando ai Salotti digitali per riflettere sull’importanza delle tecnologie nel loro futuro.

Un caso emblematico è quello della Mpc, un’azienda di lavorazioni meccaniche di precisione a San Giorgio, con 40 dipendenti. Qui l’intelligenza artificiale viene utilizzata per ottimizzare l’organizzazione dei turni di lavorazione delle macchine a seconda delle diverse tipologie di prodotti. Stefano Soldati, il titolare, afferma che questa tecnologia consente di identificare il ciclo produttivo più veloce e di ridurre i tempi morti. Cicli che prima richiedevano mezza giornata ora possono essere completati in soli trenta minuti. Soldati sottolinea che l’IA non sostituisce il lavoro umano, ma supporta il miglioramento delle funzioni aziendali.

L’uso dell’intelligenza artificiale si sta ampliando ulteriormente. Mpc ha iniziato a sfruttarla per analizzare i clienti, rilevando prodotti non ordinati e consentendo al team commerciale di contattarli. Questo sistema è sviluppato dalla software house OSL di Modena.

Un altro esempio è la cooperativa sociale Nemesis di San Mauro Pascoli, che conta 19 soci e 60 dipendenti. Il presidente Denis Ermeti ha dichiarato l’intenzione di utilizzare l’IA per gestire i turni di lavoro e ottimizzare gli interventi dei professionisti sanitari. Questo permetterebbe di ridurre il tempo dedicato a compiti amministrativi, senza diminuire il numero degli operatori, ma redistribuendo le loro responsabilità in modo più efficiente.